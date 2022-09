Coronavirus en Belgique ce 30 septembre : admissions et taux de reproduction en hausse importante, une vague qui se dessine ?

Admissions en hausse de 40%, taux de reproduction (estimation du nombre de personnes que contamine à son tour un patient infecté) à 1,22 : non, la pandémie n’est décidément pas terminée. Sciensano avait annoncé s’attendre à une nouvelle vague de Covid-19 à la mi-octobre, mais celle-ci semble déjà se dessiner en Belgique.

La mise à jour des données fait en effet apparaître une légère accélération de la hausse des contaminations (+27% par rapport à la semaine précédente), mais surtout, donnée plus fiable en ces temps où les tests PCR ont fortement diminué, une augmentation rapide des admissions : 83 par jour, c’est 41% de plus que la semaine précédente. Le nombre de patients hospitalisés AVEC le Covid a ainsi bondi de 46% en une semaine. Mais le nombre de patients Covid en soins intensifs reste, lui, stable, et très bas par rapport à ce qu’on a connu au cours de la pandémie.

L’émergence du nouveau variant BQ.1.1 laisse penser à Emmanuel André que cette vague qui se dessine pourrait être plus importante que prévu : il recommande dès lors d’appliquer des règles de prévention basiques (isoler les malades, masque dans certaines circonstances à risque) et la vaccination de rappel pour enrayer dès maintenant l’ampleur de celle-ci et limiter les conséquences à long terme d’une trop grande circulation du virus.