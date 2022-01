Coronavirus en Belgique ce 25 janvier : les cas détectés ont triplé en une semaine chez les moins de 10 ans

L'évolution des indicateurs de l'épidémie de coronavirus en Belgique montre que l'on est toujours en plein dans la vague Omicron, avec une incidence record, et un nombre de cas qui continue d'exploser, des hospitalisations en hausse rapide, mais une occupation des soins intensifs qui reste contenue, même si la baisse semble plafonner ces derniers jours.

Le phénomène le plus frappant en ce moment est sans doute la hausse fulgurante des cas détectés chez les jeunes dès la semaine suivant la rentrée scolaire: elles ont tout simplement triplé en 7 jours chez les moins de 10 ans, passant de 14.000 à 42.000 sur une semaine!

Et ce alors qu'on ne teste souvent que les enfants symptomatiques, et que le nombre réel de contaminations reste donc sous-estimé: le taux de positivité parmi les mineurs approche 60%, ce qui veut dire qu'environ 3 tests sur 5 sont positifs.

En termes d'incidence (nombre de cas par rapport à la population totale), c'est toutefois chez les 10-19 ans qu'elle est la plus élevée avec 6793 cas pour 100.000 ados, un record, devant les 30-39 ans (4168 cas pour 100.000).

Mais ils n'augmentent pas que chez les jeunes, et c'est ce qui explique sans doute la remontée rapide des admissions à l'hôpital en raison du Covid (et pas seulement les personnes détectées positives après leur arrivée): en Flandre occidentale, qui est la province où le virus circule le plus en ce moment, les cas ont aussi plus que doublé chez les plus de 80 ans, qui sont plus à risque d'hospitalisation.