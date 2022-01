Coronavirus en Belgique ce 24 janvier: la hausse des admissions continue à s'accélérer (mais pas en soins intensifs)

Il y a désormais plus de 3000 patients hospitalisés avec le Covid-19 en Belgique, souligne la porte-parole du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke dans un communiqué. Il est toutefois à souligner que ce chiffre représente le total des patients hospitalisés en raison du Covid-19, mais aussi ceux qui sont hospitalisés pour une autre raison et qui ont subi un test positif après leur arrivée.

Avec 278 nouvelles hospitalisations pour Covid enregistrées dimanche (contre 163 le dimanche précédent), la hausse de ces admissions directement liées au virus continue toutefois à s'accélérer, avec près de 50% d'augmentation par rapport à la semaine précédente. Selon les études et les témoignages de responsables hospitaliers, les séjours des patients contaminés avec Omicron sont en général plus courts, et plus faciles à soigner. Le nombre de patients Covid en soins intensifs continue lui de diminuer (361, soit 7% de moins que la semaine précédente).

Après quelques jours de ralentissement, la hausse des cas détectés s'accélère également: l'augmentation de la moyenne, qui devrait bientôt dépasser les 50.000 cas quotidiens, s'élève désormais à 71%. C'est chez les jeunes que la hausse est la plus importante en ce moment.