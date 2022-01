Coronavirus en Belgique ce 23 janvier : les hospitalisations augmentent mais les lits occupés aux soins intensifs sont en baisse

En analysant les données consolidées de Sciensano, on observe qu’entre le 13 et le 18 janvier on est passé de 30.066 nouveaux cas à 60.612. Sur une semaine, il s’agit d’une augmentation de presque 50% des cas.

Si on prend en compte les changements de cas sur la semaine, on voit qu’entre le 12 et le 18 janvier, au total, 251.822 nouveaux cas ont été diagnostiqués à l’échelle de la Belgique.

Selon les données non consolidées, donc non définitives, 60.789 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ce 19 janvier, contre 56.108 le 20 janvier et 28.056 le 21 janvier. Toutefois, puisqu’il s’agit de données non consolidées, elles sont à prendre avec précaution.