Coronavirus en Belgique ce 2 septembre : tous les indicateurs continuent de baisser

Moins de 60 patients atteints de Covid-19 dans les unités de soins intensifs en Belgique : avec une météo favorable, les chiffres de l’épidémie de coronavirus continuent à s’améliorer en Belgique en attendant un automne qu’on craint moins positif quant à cette évolution.

Ces deux dernières semaines, le nombre de contaminations par le SARS-Cov-2 était presque à son niveau le plus bas depuis le début de l’année, ressort-il jeudi du dernier rapport bimensuel du professeur de médecine du travail Lode Godderis (KU Leuven-IDEWE). Le document compare le nombre de contaminations dans les différents secteurs de la vie économique.

Les secteurs dans lesquels l’incidence la plus élevée a été enregistrée restent ceux de la santé et des services sociaux. Les secteurs des voyages et du transport se sont, en revanche, nettement améliorés ces dernières semaines.

"C’est une bonne nouvelle", commente le professeur. "Au début des vacances d’été, le coronavirus était encore fortement présent dans notre pays. Maintenant, il y circule beaucoup moins."

Selon M. Godderis, la flambée actuelle des prix de l’énergie aura également un impact sur les chiffres du coronavirus. "Il se pourrait bien que la popularité du travail à domicile diminue en raison de la crise énergétique, et que les gens soient moins enclins à ouvrir leurs fenêtres pour aérer. Pourtant, la ventilation, tout comme le port d’un masque buccal dans les lieux bondés, reste l’un des outils les plus importants dans la lutte contre le coronavirus."

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano

Note : ces chiffres sont tirés des données actualisées publiées par Sciensano en open data et mises sous forme de tableau ici.

Cas détectés¹ : entre le 23 et le 29 août, 1470 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C’est une baisse de 25% par rapport à la semaine précédente.

Tests : entre le 23 et le 29 août, une moyenne de 7600 tests ont été effectués quotidiennement, un total en baisse de 9% par rapport à la semaine précédente.

Admissions : elles s’élèvent en moyenne à 59 entre le 26 août et le 1er septembre. C’est une diminution de 17% par rapport à la semaine précédente.

Personnes hospitalisées² : 776 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 58 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité³ : sur la base des résultats des tests obtenus entre le 23 et le 29 août, il est de 21,7%, en baisse de 3,2% par rapport à la semaine dernière.

Taux de reproduction : calculé sur la base de l’évolution des admissions, le Rt du coronavirus s’établit aujourd’hui à 0,88. Lorsqu’il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s’accélère.

Décès : entre le 20/08 et le 27/08, 5,3 personnes sont décédées en moyenne des suites du virus. Depuis le début de l’épidémie, 32.534 personnes sont mortes du coronavirus.

¹ Les cas détectés sont le nombre de patients pour lesquels un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

² Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisés des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif.

³ Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.