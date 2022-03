Coronavirus en Belgique ce 17 mars: hausse des contaminations, des admissions et des décès, la faute à BA.2 ?

Contaminations, hospitalisations, et désormais décès: tous les indicateurs de l'épidémie de coronavirus sont désormais à la hausse dans notre pays, à l'exception notable de l'occupation des lits en soins intensifs par des patients Covid.

Les hausses de contaminations sont enregistrées partout, sauf en province de Namur, et dans toutes les tranches d'âge... hormis une seule: les 20-29 ans, qui avaient été les plus précocement et plus fortement touchés par la vague Omicron. On peut penser que l'immunité acquise par ces infections joue un rôle.