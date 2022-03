Coronavirus en Belgique ce 17 mars 2022 : les contaminations augmentent, sauf parmi les 20-29 ans

Contaminations, hospitalisations, et désormais décès: tous les indicateurs de l'épidémie de coronavirus sont désormais à la hausse dans notre pays, à l'exception notable de l'occupation des lits en soins intensifs par des patients Covid.

Une hausse qui se produit alors que le sous-variant BA.2, responsable d'une nouvelle vague dans de nombreux pays d'Europe occidentale, est désormais largement dominant en Belgique, avec près de 70% des contaminations.

Les hausses de contaminations sont enregistrées partout, sauf en province de Namur, et dans toutes les tranches d'âge... hormis une seule: les 20-29 ans, qui avaient été les plus précocement et plus fortement touchés par la vague Omicron. On peut penser que l'immunité acquise par ces infections joue un rôle.