Coronavirus en Belgique ce 16 mars 2022: hausse des admissions en Flandre, pas encore dans le reste du pays

La hausse des contaminations au Covid-19 en Belgique se confirme et s'accélère même un peu: elles ont progressé de 30% en une semaine.

Les admissions augmentent aussi, mais à un rythme plus modéré, tandis que le nombre de patients Covid en soins intensifs continue lui de diminuer.

C'est en Flandre que les hausses sont les plus importantes, surtout en ce qui concerne les admissions: à Bruxelles et en Wallonie, le nombre de nouvelles hospitalisations continue de diminuer.

En ce qui concerne les contaminations, les hausses sont partout, sauf à Liège et Namur, et dans toutes les tranches d'âge... hormis une seule: les 20-29 ans, qui avaient été les plus précocement et plus fortement touchés par la vague Omicron. On peut penser que l'immunité acquise par ces infections joue un rôle.