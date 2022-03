Coronavirus en Belgique ce 12 mars 2022 : les contaminations et les hospitalisations continuent à augmenter en Flandre

Après des semaines de baisse, l'épidémie de coronavirus connaît bien un rebond en Belgique: le nombre moyen d'infections remonte rapidement. Avec une hausse de 24% sur une semaine, il est ainsi repassé au dessus de la barre des 7000 cas détectés par jour. Et quand on compare les chiffres enregistrés pour lundi et mardi, ils sont non seulement supérieurs à ceux de la semaine précédente, mais même au-dessus des chiffres des chiffres des lundi et mardi d'il y a deux semaines.

L'impact reste toutefois invisible dans les hôpitaux, aussi bien dans les services généraux que dans lits intensifs, où le nombre de patients avec Covid continue de diminuer.

Les admissions pour Covid sont toutefois en légère hausse elles aussi (+9% sur une semaine).

"Ce virus va continuer à circuler, avait expliqué cette semaine Emmanuel André. L’allègement des mesures et la diminution de l’immunité (que ce soit via le vaccin ou l’infection) avec le temps va laisser plus de place pour que le virus circule à nouveau. Oui, il faut s’attendre à ce qu’il y ait de nouvelles vagues d’infections et avoir la réaction appropriée".

Mais la gestion va malgré tout changer: "La dernière vague a eu moins d’impact et on va vers une situation où on sait de mieux en mieux contrôler l’impact qu’elle aura", explique Marius Gilbert.