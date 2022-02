Coronavirus en Belgique : cacophonie autour de la réouverture des boîtes de nuit

Les boîtes de nuit pourront rouvrir plus tôt que prévu ! Leur réouverture était prévue ce vendredi à 5h30, mais les décisions du Codeco auraient été mal interprétées… les discothèques rouvriront donc leurs portes dès ce jeudi minuit. Si certains dancings sont aux anges, d’autres dénoncent une cacophonie.

Il faut dire que les gérants des boîtes de nuit n’ont appris qu’en milieu de cet après-midi qu’ils pourraient rouvrir ce jeudi soir. La réouverture se déroule donc dans la précipitation.

Certains établissements ont d'ailleurs jeté l’éponge. C’est le cas des Jeux d’hiver, où il était impossible de réunir les 80 membres du personnel nécessaire au redémarrage... Une situation qui provoque la colère du directeur qui se dit fou de rage.

C’est vraiment jouer avec nos pieds, c’est insupportable

"On peut ouvrir, on ne peut plus ouvrir et puis on peut ouvrir… C’est vraiment jouer avec nos pieds, c’est insupportable", dénonce Cédric D’Alcantara, le directeur des Jeux d’hiver.