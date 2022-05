Coronavirus en Belgique : Brussels Airport veut réduire le nombre de vols court-courriers

Mais pour réduire le nombre de vols vers Amsterdam et Paris, par exemple, une liaison ferroviaire à grande vitesse vers l'aéroport est cruciale, a ajouté Arnaud Feist. "Un aéroport comme celui de Bruxelles doit disposer d'une telle liaison. Nous espérons que le gouvernement prendra les initiatives nécessaires."

Les perspectives sont aussi de développer un centre intermodal et de faire de l'aéroport de Bruxelles une plaque tournante entre les différents modes de transport. D'ici l'an prochain, il devrait y avoir sur la table un projet pour un espace plus ouvert que l'actuel hall d'escaliers et d'ascenseurs du terminal (le "diamant"), ce qui devrait également permettre des transferts plus fluides. La future liaison de trams sera également intégrée à ce nouveau centre.

Pour l'instant, il n'est pas question de nouvelles portes d'embarquement pour les passagers. Elles ont été envisagées il y a quelques années dans le cadre de la "Vision 2040" de l'aéroport, mais en raison de la crise sanitaire, ces portes ne sont pas nécessaires pour le moment. "Les plans sont toujours là, mais le calendrier ne pourra être reconsidéré que lorsque le nombre de passagers aura retrouvé son niveau d'avant la pandémie", a-t-il été précisé. Actuellement, l'aéroport s'attend à ce que le nombre de passagers revienne aux niveaux d'avant-crise d'ici 2024-2025.