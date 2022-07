Coronavirus en Belgique : avez-vous déjà droit à votre quatrième dose de vaccin ?

Qui peut se faire vacciner aujourd’hui ?

Actuellement, la campagne de vaccination pour la quatrième dose est ouverte pour les immunodéprimés depuis quelques mois déjà.

"Au 21 juin, près de 65% d’entre elles avaient reçu ce rappel. Ceux qui n’ont pas encore reçu leur quatrième dose courent un risque supplémentaire de développer le Covid-19 et doivent dès lors veiller à la recevoir le plus vite possible. Un courrier de rappel sera envoyé à cette fin. En outre, les personnes dont l’immunité est fortement réduite, comme les transplantés, les dialysés et certains patients qui prennent des immunosuppresseurs lourds et qui ont moins bien réagi à la vaccination, peuvent depuis peu recevoir le médicament Evusheld par l’intermédiaire de leur spécialiste, qui les protège efficacement pendant six mois supplémentaires." peut-on lire sur Jemevaccine.be.

Pour les autres, "avant septembre, la vaccination est déjà ouverte et possible pour les résidents en maison de repos, les personnes âgées de plus de 80 ans qui à domicile et depuis ce matin, nous avons ouvert la vaccination également au personnel hospitalier, au personnel de première ligne et des centres d’hébergement pour personnes âgées", explique Sabine Stordeur de la task force vaccination.