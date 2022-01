Coronavirus en Belgique : 1600 manifestants à Bruxelles pour demander la destitution du gouvernement

On nous oblige à des comportements aberrants

Parmi les manifestants, Marianne et Bernard, un couple de seniors, ont participé à l'ensemble des précédentes manifestations. Ils ne nient pas l'existence du Covid-19, qu'ils ont contracté, mais contestent les mesures. "On veut nous contrôler", affirment-ils. "On parle d'obligation vaccinale : ça ne va plus. On a le danger devant nous, celui de devenir un pays comme la Chine, comme les pays de l'est dans les années 50. On nous oblige à des comportements aberrants."

De son côté, Sarkis Simonjan, l'organisateur de l'événement dénonce aussi "le contrôle de la société". "Stop QR", martèle-t-il. "Ça fait deux ans qu'on est emprisonné, mais nous serons entendus. Il ne s agit plus de se diviser entre vaccinés et non vaccinés."



La semaine dernière, une manifestation similaire avait rassemblé 50.000 personnes selon la police et avait été émaillée d’affrontements avec les agents. 228 arrestations administratives et 11 arrestations judiciaires avaient été faites.