Coronavirus en Belgique : 1600 manifestants à Bruxelles pour demander la destitution du gouvernement

On nous oblige à des comportements aberrants

Parmi les manifestants, Marianne et Bernard, un couple de seniors, ont participé à l'ensemble des précédentes manifestations. Ils ne nient pas l'existence du Covid-19, qu'ils ont contracté, mais contestent les mesures. "On veut nous contrôler", affirment-ils. "On parle d'obligation vaccinale : ça ne va plus. On a le danger devant nous, celui de devenir un pays comme la Chine, comme les pays de l'est dans les années 50. On nous oblige à des comportements aberrants."

De son côté, Sarkis Simonjan, l'organisateur de l'événement dénonce aussi "le contrôle de la société". "Stop QR", martèle-t-il. "Ça fait deux ans qu'on est emprisonné, mais nous serons entendus. Il ne s agit plus de se diviser entre vaccinés et non vaccinés."