Coronavirus en Australie : plusieurs milliers de personnes défilent contre la vaccination

La vaccination n’est pas obligatoire mais est exigée pour entrer dans le pays et pour travailler dans une série de professions considérées à risque, comme le soin des personnes âgées.

Certains Etats australiens, comme la Nouvelle-Galles du Sud, ont commencé à assouplir les règles en matière de preuve de vaccination pour l’entrée dans les pubs, les restaurants ou les magasins.

Le Premier ministre Scott Morrison, qui doit convoquer des élections générales d’ici la mi-mai, a exhorté les manifestants à rester pacifiques.

"Le message que je leur adresse aujourd’hui est que l’Australie est un pays libre et qu’ils ont le droit de manifester et je leur demande de le faire de manière pacifique et respectueuse", a déclaré M. Morrison aux journalistes.