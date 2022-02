Coronavirus : des scientifiques réclament une nouvelle enquête sur le Covid à l'ouverture des Jeux de Pékin

Une nouvelle équipe a depuis été mise sur pied par l'OMS mais sans résultat concret pour le moment. Pékin n'est pas enclin à laisser enquêter à nouveau sur place et l'équipe n'a pas accès aux données brutes du laboratoire de Wuhan, qui permettraient peut-être de confirmer ou écarter la thèse de la fuite du laboratoire.

Virginie Courtier, une généticienne directrice de recherche au CNRS et à l'Institut Jacques Monod à Paris a insisté sur le fait que demander une enquête sérieuse ne voulait pas dire que ce groupe penchait pour la thèse de la fuite.

"Nous ne savons vraiment pas si c'est un accident lié à la recherche ou si c'est complètement naturel", a-t-elle souligné dans un entretien avec l'AFP.

L'OMS insiste aussi sur le fait que de nouvelles enquêtes sont nécessaires pas seulement pour mieux comprendre cette pandémie mais aussi pour mieux combattre la prochaine.

Sans une enquête internationale exhaustive et libre "tout le monde sur terre et les générations futures sont exposés à un risque inutile et plus élevé face à de futures pandémies", met en garde la lettre ouverte.