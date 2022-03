Coronavirus : des scientifiques exhortent Hong Kong à abandonner la stratégie "zéro Covid"

Hong Kong est en proie à une flambée épidémique sans précédent depuis l'apparition début janvier du variant hautement contagieux Omicron. M. Leung, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Hong Kong, est un expert auprès du gouvernement auquel Mme Lam se réfère régulièrement.

Il a exhorté mardi la ville à considérer le Covid comme une maladie endémique et à mettre l'accent sur la vaccination, faute de quoi Hong Kong "restera un port fermé pour toujours".

Stratégie chinoise "Zéro Covid"

Pour M. Leung, le coronavirus devrait être considéré comme une maladie endémique et c'est "la voie la plus sûre car nous ne savons pas si le prochain variant sera plus faible ou plus fort que ceux que nous avons connu".

Une telle approche reviendrait à s'écarter de la stratégie chinoise. Mais le président Xi Jinping a refusé la semaine dernière un assouplissement du "Zéro Covid" au moment où son pays fait face à sa pire flambée épidémique depuis 2020, préférant confiner des dizaines de millions d'habitants.