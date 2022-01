Coronavirus dans les écoles : "Il faut tout faire pour limiter les quarantaines", estime Dimitri Van Der Linden

Interrogé sur La Première, Dimitri Van Der Linden, médecin et porte-parole de la task-force pédiatrique constate qu'"avec Omicron on ne voit pas plus d’enfants gravement malades, par contre on voit énormément d’enfants infectés par le virus, dans les collectivités, dans la médecine générale, chez les pédiatres. Et à l’hôpital également, on voit des patients qui sont admis avec une PCR positive, parfois pour des symptômes, et ça, il s’agit en général de tout petits, de moins de 3 mois, parce qu’on les hospitalise plus facilement pour les surveiller, parce qu’on craint des complications : en général, ils restent 2, 3 jours à l’hôpital"

A côté de ça, il y a des enfants hospitalisés pour une autre raison, une appendicite par exemple, et qui sont détectés positifs : cela représenterait environ la moitié des enfants avec Covid à l’hôpital.