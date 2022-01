Coronavirus dans le monde : sixième vague en Iran, manifestations en France et au Canada

Parti de la grogne des camionneurs contre l’obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, le mouvement s’est ensuite étendu à des revendications plus larges.

Depuis mi-janvier, le Canada et les Etats-Unis imposent la vaccination aux camionneurs qui traversent la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, la plus longue du monde avec près de 9000 km.

Record d’infections quotidiennes en Russie

La Russie a dépassé samedi pour la première fois la barre symbolique des 100.000 infections quotidiennes au Covid-19, un record qui illustre la force de la nouvelle vague due au variant Omicron, très contagieux.

Il s’agit d’un record pour le neuvième jour consécutif dans le pays d’Europe qui compte le plus de morts en valeur absolue (330.111).

"Sixième vague" en Iran

L’Iran fait face à une nouvelle flambée du coronavirus due au variant Omicron, qualifiée de "sixième vague" par les autorités.