Coronavirus dans le monde : selon l’OMS, les pays à faibles revenus ont besoin de 14 milliards pour lutter contre la pandémie

Les pays à faibles revenus ont encore besoin de 14 milliards d’euros pour lutter efficacement contre le coronavirus, a relevé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette somme, que l’OMS a exhorté les pays riches à verser d’urgence, couvre un achat groupé de 600 millions de vaccins, 700 millions de tests et des traitements pour quelque 120 millions de patients.

"La science nous a livré les outils pour contrer le Covid-19. Si ces outils sont partagés mondialement de manière solidaire, nous pouvons mettre un terme cette année à cette catastrophe sanitaire internationale", a insisté le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Si les pays à revenus élevés paient leur juste part" du financement du dispositif ACT-A, l’acronyme anglais d’Accès aux outils contre le Covid – un dispositif créé par de grandes agences sanitaires internationales mais aussi la Banque mondiale ou la fondation Bill et Melinda Gates et dirigé par l’OMS -, ce programme "peut aider les pays à faibles et moyens revenus à surmonter la faiblesse des taux de vaccination contre le Covid-19, la faiblesse des tests et la pénurie de médicaments", a-t-il souligné dans un communiqué.

Le système Covax est l’un des volets du ACT-A. Il a été mis en place au début de la pandémie pour tenter de garantir un accès équitable du monde entier aux vaccins. Il a délivré sa milliardième dose de vaccin mi-janvier.