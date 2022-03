Coronavirus dans le monde : première remontée des infections à l'échelle de la planète depuis janvier

Le nombre de cas d'infections au Covid-19 signalés par semaine à travers le globe a augmenté pour la première fois depuis fin janvier, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) communiquant mardi.

Au cours de la seconde semaine de mars, les infections recensées étaient 8% plus élevées que celles de la semaine précédente.

Plus de 11 millions de nouveaux cas de coronavirus et 43.000 morts attribués au Covid-19 ou ayant aussi contracté le virus ont été comptabilisés la semaine de 7 au 13 mars.

L'augmentation du nombre de cas est particulièrement notable à l'ouest du Pacifique et dans les régions d'Afrique, avec une augmentation de 29% et 12% par rapport à la semaine passée. En Europe, l'augmentation était de 2%.

Un recul est toutefois observé à l'est de la Méditerranée, dans l'Asie du Sud Est et en Amérique du Nord et du Sud.

Le bilan total des infections au coronavirus confirmées depuis le début de la pandémie a atteint 455 millions, alors que 6 millions de morts ont été rapportés.