Coronavirus dans le monde : manifestations au Canada, levée des restrictions en Finlande

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 660.000 morts en Russie

La Russie a enregistré plus de 660.000 décès liés au Covid depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l’Agence russe des statistiques (Rosstat). C’est presque le double du bilan officiel communiqué quotidiennement par le gouvernement, qui est de 329.443 à ce jour.

Canada : manifestation de routiers contre l’obligation vaccinale

Plusieurs centaines de camionneurs canadiens, qui ont reçu le soutien du milliardaire Elon Musk, convergeaient vendredi vers Ottawa pour participer à une manifestation contre la vaccination obligatoire pour franchir la frontière canado-américaine.

Art Basel Hong Kong repoussé à mai

Art Basel, le leader mondial des foires d’art contemporain, a annoncé vendredi qu’il avait repoussé de quelques semaines son édition à Hong Kong, qui se tiendra du 27 au 29 mai, et non plus en mars, pour cause de résurgence des infections au Covid-19.

Islande/Finlande : levée progressive des restrictions

L’Islande prévoit la levée de toutes ses restrictions liées au Covid-19 d’ici mi-mars. A partir de vendredi minuit, la jauge des rassemblements publics va passer de 10 à 50 personnes, bars, restaurant et boîtes de nuit pourront rouvrir jusqu’à minuit et la règle de distanciation sociale sera ramenée à un mètre au lieu de deux.

De son côté, le gouvernement finlandais a annoncé que certaines des restrictions seraient levées plus tôt que prévu, alors que la pression sur le système de santé diminue.

Polémique autour d’échanges entre Von der Leyen et le PDG de Pfizer

La Commission européenne a été épinglée vendredi par la médiatrice de l’UE après son refus de transmettre à la presse des textos échangés par sa présidente Ursula von der Leyen avec le PDG de Pfizer sur les achats de vaccins contre le Covid-19.

La pilule de Merck "active" contre Omicron

La pilule contre le Covid de Merck reste "active" contre le variant Omicron, a déclaré vendredi l’entreprise américaine, se fondant sur les résultats de six études réalisées en laboratoire.

Le traitement, nommé molnupiravir, est un antiviral qui doit être administré rapidement après l’apparition des symptômes et pris pendant cinq jours afin d’empêcher le virus de se répliquer.

Un compromis sur les brevets "dans les prochaines semaines" (OMC)

Un compromis entre pays riches et en développement pourrait être trouvé sur une levée des brevets pour les vaccins contre le Covid-19 dans "les prochaines semaines", a estimé vendredi à Paris la directrice générale de l’OMC Ngozi Okonjo-Iweala.

Chine : une ville nouvelle confinée avant les JO

Les autorités chinoises ont partiellement confiné cette semaine, en catimini, une grande ville nouvelle près de Pékin après quelques cas de Covid-19, une décision prise quelques jours avant le début des Jeux olympiques d’hiver (4-20 février).

Quelque 1,2 million d’habitants de la Nouvelle zone de Xiong’an, à environ 100 kilomètres au sud de la capitale, ont interdiction d’entrer ou de sortir de leur quartier d’habitation.

Les Philippines rouvrent leurs frontières aux vaccinés

Les Philippines vont rouvrir leurs frontières aux touristes vaccinés et lever l’obligation de quarantaine à partir du 10 février, ont annoncé vendredi les autorités.

Congo : la force publique au secours du vaccin

Le président congolais Denis Sassou Nguesso a demandé vendredi aux policiers, gendarmes et militaires, vaccinés selon lui à 99% contre le Covid-19, de sensibiliser la population, dont la couverture vaccinale globale dépasse à peine les 10%.

Le patron du Comité paralympique testé positif

Le président du Comité international paralympique (CIP) Andrew Parsons a annoncé vendredi qu’il avait été testé positif au Covid-19 et qu’il ne se rendrait pas à Pékin pour les Jeux olympiques 2022.