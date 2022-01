Coronavirus : contre le variant Delta, une infection passée protège davantage que la vaccination

Contre le variant Delta, les personnes non vaccinées et ayant préalablement contracté le Covid-19 étaient mieux protégées que les personnes étant uniquement vaccinées, selon une étude des autorités sanitaires américaines publiée mercredi.

Malgré tout, "la vaccination reste la stratégie la plus sûre" contre la maladie, ont souligné les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) en publiant ces données. En effet, contracter la maladie expose à des complications graves, tandis que les vaccins se sont révélés extrêmement sûrs et efficaces.

Une étude américaine

Cette étude a par ailleurs été menée avant que les doses de rappel ne soient largement répandues, et avant l’apparition du variant Omicron, qui représente désormais plus de 99% des nouveaux cas aux États-Unis. Il est donc possible que les cartes soient rebattues actuellement.

Ces résultats apportent toutefois des éléments clés pour mieux analyser les différences entre l’immunité acquise par les vaccins ou après une infection.

Les autorités sanitaires ont étudié les cas dans les États de New York et de Californie, de fin mai à novembre 2021. Delta est devenu majoritaire aux États-Unis fin juin.

Durant toute la période analysée, les personnes les moins bien protégées étaient de loin celles n’étant ni vaccinées, ni tombées malades par le passé. Mais avant Delta, les personnes vaccinées et n’ayant jamais contracté le Covid-19 étaient mieux protégées que les personnes non vaccinées mais déjà tombées malades.