Coronavirus : code jaune dès le 7 mars, le masque encore obligatoire dans les transports

Le Comité de concertation en cours a bien acté le passage en "code jaune" dans le baromètre corona, et ce dès lundi prochain, le 7 mars, confirme-t-on en coulisses. Dès lundi, le Covid Safe Ticket (CST) ne sera donc plus demandé, ni pour s’installer au restaurant ni pour aller à un spectacle, par exemple.

Ce sera également la fin du port du masque généralisé dans les espaces publics et clos. Les autorités fédérales et des entités fédérées ont cependant décidé de maintenir certaines exceptions : le port du masque sera ainsi encore demandé dans les transports en commun et dans les institutions de soins.