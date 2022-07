Coronavirus : ce que l'on sait à propos du "rebond de positivité" dont a été victime Joe Biden

On sait que certains d’entre nous peuvent être porteurs du virus plus longtemps à certains endroits de l’organisme

Ce qui interpelle, c’est que le Président des États-Unis a reçu ses quatre doses de vaccins. De plus, il a suivi un traitement antiviral qui n’a pas empêché le rebond de positivité. Il s’agit du Paxlovid, un médicament commercialisé par la firme Pfizer. Ce traitement bloque une enzyme nécessaire au virus qui lui permet de se multiplier et donc de freiner la contamination d’autres cellules dans le corps. Ce médicament est surtout administré aux personnes qui ont une fragilité immunitaire qui peuvent développer plus facilement des formes graves du Covid-19. Il s’agit des personnes immunodéficientes et des personnes âgées dont le système immunitaire n’est plus assez performant face aux virus. Yves Van Laethem souligne que : " On sait que certains d’entre nous peuvent être porteurs du virus plus longtemps à certains endroits de l’organisme, comme entre autres le tube digestif. Donc la vraie durée de persistance dans le corps entier, je ne parle pas simplement des voies respiratoires, peut être moins monomorphe et moins courte que pour la majorité des gens. Dans certains cas, c’est probablement parce que l’immunité naturelle de la personne n’est pas suffisante que le médicament n’empêche pas la réexpression du virus à l’arrêt du traitement. "