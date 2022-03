Coronavirus : Bruxelles est, pour le moment, privée de base juridique solide pour le port masque

Depuis le 11 mars dernier, la Région bruxelloise ne dispose plus de base juridique solide pour imposer le port du masque et d’autres mesures de lutte contre la pandémie. Pour y remédier, le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo) aurait voulu faire adopter un projet d’ordonnance dans l’urgence, mercredi en commission et vendredi en séance plénière, mais il a été contraint d’accepter un report d’une semaine.

L’examen en urgence avait été annoncé en bureau élargi il y a quelques jours, selon Céline Fremault (Les Engagés), en invoquant un texte à portée technique. Mais l’arrivée du texte lui-même en début de semaine sur les bureaux des parlementaires a fait bondir l’opposition qui, à en croire la cheffe de file des Engagés, et la députée MR Viviane Teitelbaum. L’article évoque rien moins que le CST, l’accès aux lieux publics, ou encore le couvre-feu.