Coronavirus aux Etats-Unis : un nouveau traitement contre Omicron autorisé

Mi-janvier, la FDA avait révoqué l’autorisation en urgence de deux traitements, les anticorps monoclonaux de Regeneron (casirivimab et imdevimab) et d’autres d’Eli Lilly (bamlanivimab et etesevimab), car ceux-ci s’étaient révélés inefficaces contre Omicron.

Les anticorps monoclonaux sont des protéines de synthèse imitant les capacités du système immunitaire à combattre le virus, afin de l’épauler.

Injectés généralement par intraveineuse, ils fonctionnent en s’attachant à la protéine spike à la surface du virus, qui constitue sa clé d’entrée dans l’organisme.