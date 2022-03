Coronavirus au Royaume-Uni : un mois après avoir relâché les mesures, l’incertitude plane toujours sur la suite de la pandémie

Il y a un mois, l’Angleterre a fait le choix de "vivre avec le virus". Depuis le 27 janvier, la plupart des restrictions ont été levées : fini le masque, le télétravail, le pass sanitaire et la quarantaine lorsque l’on est positif au Covid-19. Le reste du Royaume-Uni a également décidé de relâcher les mesures, même si des quarantaines sont encore exigées au pays de Galle et fortement recommandées en Écosse et en Irlande du Nord.

Un pari risqué que l’Organisation mondiale de la Santé a d’ailleurs regretté. Elle estime que de nombreux États européens, dont le Royaume-Uni, ont levé trop "brutalement" leurs mesures anti-covid, ce qui a conduit à une nette remontée des cas sous l’effet du sous-variant BA.2.

Le Royaume-Uni ne fait pas exception et a également connu une hausse du nombre de cas. Alors que l’on détectait en moyenne 25.413 sur les 7 derniers jours au moment du relâchement, ce chiffre a évolué à la hausse et atteignait 68.112 cas le 17 mars, soit une augmentation de 168%.

Néanmoins, la courbe de contaminations confirmées par un test semble se stabiliser