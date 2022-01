Coronavirus au Royaume-Uni : le taux de chômage baisse à 4,1% juste avant Omicron

Le taux de chômage a baissé à 4,1% au Royaume-Uni pour les trois mois achevés fin novembre, juste avant le plein impact du variant Omicron, contre 4,2% fin octobre, indique mardi l'Office national des statistiques (ONS).

Ce rapport mensuel "montre une reprise continue dans le marché du travail, avec une augmentation trimestrielle du taux d'emploi, tandis que le taux de chômage baisse", commente l'ONS.

Le nombre d'offres d'emplois d'octobre à décembre 2021 a atteint un nouveau record à 1,247 million, soit 462.000 de plus que juste avant la pandémie, une tendance qui se retrouve dans la plupart des secteurs.

"Les chiffres du jour montrent que le marché du travail prospère, avec un nombre d'employés à des records et les licenciements à leur plus bas depuis décembre 2006", a commenté le ministre de l'Economie et des Finances, Rishi Sunak.