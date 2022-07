Coronavirus au Portugal : Lisbonne maintient le port du masque obligatoire dans les transports publics

Bien que "la situation soit actuellement sous contrôle", avec une forte baisse de la mortalité liée au Covid-19, le gouvernement a décidé de "suivre l'avis des experts", a-t-elle expliqué.

Le Portugal, parmi les champions du monde de la vaccination contre le Covid-19, avait connu en mai dernier une augmentation marquée des nouveaux cas, provoquée par le sous-variant d'Omicron BA.5. La vague avait commencé à refluer mi-juin.

"On sait qu'à l'approche de l'automne et de l'hiver, il est possible que la situation de la pandémie s'aggrave et qu'il faille recourir à des mesures supplémentaires", a toutefois prévenu la ministre.

"Il faudra suivre la situation de près", a-t-elle ajouté.