Coronavirus au Pérou : les enfants retournent à l'école après deux ans de classe virtuelle

Les élèves des écoles publiques et privées du Pérou retrouvent progressivement à partir de lundi leurs camarades de classe après deux années d'enseignement virtuel en raison de la pandémie de Covid-19.

"Tout le monde retourne à l'école en toute sécurité. 54.791 écoles (publiques) dans 18 régions reprennent les cours en présentiel", s'est félicité sur Twitter le ministère de l'Education.

Selon les chiffres du ministère, quelque 4,2 millions d'élèves de l'enseignement public retourneront graduellement en classe à partir de lundi et jusqu'au 28 mars en fonction des possibilités d'accueil de chaque école.

Trois millions d'élèves scolarisés dans l'enseignement privé retournent également en classe à partir de lundi.

En prévision de la rentrée scolaire, le gouvernement avait lancé en janvier un plan de vaccination de 3,7 millions enfants âgés de 5 à 11 ans.

Avec 641 décès pour 100.000 habitants, le Pérou est le pays comptant le plus de décès rapportés à la population, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Le pays de 33 millions d'habitants a recensé plus de 3,5 millions de cas de Covid et plus de 211.000 décès.