Coronavirus au Japon : le pays va enfin rouvrir grand les portes aux touristes étrangers

Le Japon va lever ses restrictions d'entrée pour les touristes mises en place il y a plus de deux ans pour faire face à la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi sur Twitter le ministre du Numérique Taro Kono. "Enfin, le Japon va rouvrir ses frontières", a-t-il indiqué, avant un discours attendu du Premier ministre Fumio Kishida à New York plus tard dans la journée.

"La dispense de visa est de retour", a-t-il ajouté, sans préciser la date d'entrée en vigueur ni à combien de pays la mesure s'appliquerait.

Le quota d'arrivées quotidiennes dans le pays avait été graduellement relevé depuis le début de l'année et s'établissait dernièrement à 50.000.