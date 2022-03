Coronavirus au Canada : une 4e dose de vaccin anti-Covid recommandée aux Québécois les plus vulnérables

Les autorités sanitaires du Québec, deuxième plus grande province canadienne en population, ont recommandé mercredi une quatrième dose de vaccin anti-Covid aux octagénaires et aux personnes les plus vulnérables.

"On rend cette dose supplémentaire disponible pour les personnes (...) qui pourraient être exposées à une baisse de l'efficacité vaccinale dans un contexte où il y a plus de contagion", a déclaré en conférence de presse le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau.

Hausse des cas et des hospitalisations

Comme ailleurs dans le monde, le Québec observe "une hausse des cas et une hausse des hospitalisations".

Dans cette province de quelque 8,6 millions d'habitants, "plus de trois millions" de personnes ont déjà contracté le Covid-19. Plus de 2.000 nouveaux cas quotidiens ont été annoncés mardi.

"50% des cas sont maintenant des cas de BA.2, ce nouveau variant qui est le cousin d'Omicron", a expliqué le Dr Boileau.