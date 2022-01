Coronavirus au Canada : les autorités estiment que pic de la 5e vague a été franchi

Le taux moyen de positivité des tests de laboratoire "reste élevé", à 19% sur les sept derniers jours, mais il a lui aussi baissé, notent les autorités de santé publique.

Cette déclaration survient alors que plusieurs provinces dont le Québec et l’Ontario - les deux régions canadiennes les plus peuplées - entament le déconfinement de leur population.

A ce jour, 82% des Canadiens de 5 ans et plus sont vaccinés contre le Covid-19, et 48% des personnes admissibles à une troisième dose l’ont reçue.

Le Canada a franchi vendredi la barre des trois millions de cas de Covid-19 à l’échelle du pays, et dénombre plus de 33.000 morts depuis le début de la pandémie.