Coronavirus à Shanghai : nouveau reconfinement, les habitants en colère

Empêchés de quitter leur résidence, plusieurs dizaines d’habitants ont pesté lundi contre des fonctionnaires vêtus de combinaisons intégrales.

"Servez le peuple !", ont scandé à leur encontre des manifestants, à travers un grillage.

Un habitant du nom de Li a indiqué à l’AFP que les esprits ont commencé à s’échauffer après un brusque reconfinement du quartier samedi.

"Je suis indigné !", a dit cet homme qui n’a pas souhaité donner son identité complète par crainte de représailles.

"Après deux mois de confinement, on n’en peut plus. (Dans la résidence) on est tous négatifs, alors pourquoi nous enfermer dans une cage ?", s’est-il interrogé.