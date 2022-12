Coronavirus : 90% de la population mondiale partiellement immunisée, mais la pandémie sévit toujours

Le vaccin, et ses doses de rappel, reste important car il permet de développer une immunité et de relancer l'immunité naturelle que nous avons, mais qui diminue assez vite avec le temps, après 3 ou 4 mois. "Heureusement", souligne Yves Van Laethem, "l'immunité concernant les formes les plus sévères du Covid-19 persiste plus longtemps mais après 6 mois, une partie de la population reste plus fragile vis-à-vis de l'infection".

Les mesures de précaution basique, comme le port du masque pour les personnes les plus fragiles et dans les lieux publics fermés, restent importants.