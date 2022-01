Coronavirus : 50.000 doses du nouveau vaccin Novavax réservées aux Bruxellois

Grâce aux 50.000 doses réservées à la Région bruxelloise, ce sont environ 17.000 personnes qui pourront bénéficier du vaccin Novavax à partir du mois de février. "Nous allons garder trois doses par personne en stock, ce qui permet la vaccination d’environ 17.000 Bruxellois", a indiqué Inge Neven, responsable Covid à la COCOM (Commission communautaire commune), lors d’un point-presse ce mardi matin.

La conférence interministérielle (CIM) Santé a donné il y a quelques jours son feu vert à l’administration du vaccin contre le Covid-19 Nuvaxovid. Celui-ci est développé par la société américaine Novavax.

Un vaccin classique

Particularité de ce vaccin par rapport à ceux administrés depuis une année en Belgique ? Nuvaxovid est un vaccin dit "sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. La technologie utilisée n’est pas celle de l’ARN messager. Plus classique donc que celle des vaccins précédemment autorisés (Pfizer et Moderna), la technologie de Novavax est similaire à celle des désormais éprouvés vaccins contre l’hépatite B et la coqueluche.

Quelques centaines de personnes au départ

"C’est une alternative à l’ARN messager", confirme Inge Neven qui annonce que ce vaccin sera d’abord destiné aux Bruxellois allergiques à l’ARN, identifiés et contactés par leur médecin ou allergologue. "Il s’agit de quelques centaines de personnes."

Le vaccin sera ensuite mis à la disposition du personnel de soins (hôpitaux, maisons de repos…) "sur demande de ces établissements après enquête pour savoir qui dans le personnel est intéressé afin de pouvoir ensuite établir leur commande".

Enfin, Novavax sera proposé à tous les Bruxellois de plus de 18 ans, pas encore vaccinés "en première ou deuxième dose. Avec ce vaccin, nous attirons des personnes qui ont peur d’une réaction allergique avec le vaccin ARN." Actuellement, le taux de vaccination en première et deuxième doses à Bruxelles est de 73% pour les plus de 18 ans, de 71% avec les 12 ans et plus et de 84% chez les plus de 65 ans.

La distribution des doses Novavax se fera via l’Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek vers les hôpitaux, les collectivités, les maisons de repos et de soins…