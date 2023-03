Coronavirus : 200 personnalités mondiales exhortent à ce que "plus jamais" n'existent d'inégalités face aux vaccins

"Nous demandons aux dirigeants du monde de s'engager à dire 'plus jamais ça'", écrivent dans une lettre ouverte les signataires, dont l'ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon (photo) et le président du Timor oriental et prix Nobel de la paix 1996 Jose Manuel Ramos-Horta. D'autres prix Nobel et d'anciens dirigeants de plus de 40 pays, aux côtés de responsables onusiens se sont joints à l'appel, coordonné par la coalition d'ONG "People's Vaccine Alliance", pour marquer le troisième anniversaire de la pandémie.

Le monde est à un moment crucial