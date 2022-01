Coronarivus en Belgique: l'absentéisme dû à Omicron augmente "et le pire reste à venir", selon la FEB

L'absentéisme dans les entreprises, dû à la vague du variant Omicron du Sars-Cov-2, est en hausse dernièrement et va encore s'aggraver, avertit la Fédération des entreprises de Belgique.

Selon la FEB, qui se base sur les chiffres de 120 petites et grandes entreprises de différents secteurs de notre économie, les taux d'absentéisme lié à une infection à la Covid-19 ou à une quarantaine ont augmenté pour atteindre 4,8% au cours de la deuxième semaine suivant les vacances de Noël.

"Les secteurs de la construction (2,3%) et de la technologie (6,4%), en particulier, connaissent une nette augmentation. En outre, l'industrie alimentaire est toujours l'une des plus touchées par ce phénomène, avec 7,2% de son personnel indisponible. La situation est également très difficile dans l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement. En moyenne, le taux d'absentéisme y est supérieur à 10% et dans certaines entreprises, plus d'un quart du personnel manque à l'appel", constate la FEB.