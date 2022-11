Coronavirus: Coronalert c'est fini ! L'application de tracing n'est plus

C’était Coronalert. L’un des symboles numériques de la crise du coronavirus avec le Coronapass, l’une des polémiques aussi à l’instar de celle des masques, des vaccins, de la mortalité et des chiffres quotidiens. Sa mise en œuvre, comme son efficacité, a suscité le débat. Nombreux d’ailleurs sont les habitants de notre pays à avoir rapidement désinstallé Coronalert, voire à ne jamais l’avoir installée.

Et désormais, les irréductibles de cette application de tracing du Covid-19 sont invités à supprimer l’application lorsqu’ils tentent de l’ouvrir sur leur smartphone. En cause, selon l’application, "l’amélioration de la situation sanitaire". L’information importante affichée ajoute en outre que "l’application Coronalert ne sera plus mise à jour et sera retirée du play store et de l’app store." Avant de conclure par un clair et net "Veuillez supprimer l’application." En août dernier pourtant, le Comité de testing et tracing avait marqué son désir du maintien de l'application Coronalert.

Pour les nostalgiques, le site coronalert.be reste quant à lui accessible, pour l'instant.