Cormac McCarthy signe son retour après 17 ans, avec une histoire en deux tomes : "Le passager" et "Stella Maris"

Né à Providence dans le nord-est des Etats-Unis en 1933, il va passer son enfance dans le Tennessee, un état bien présent dans plusieurs ouvrages. Jeune adulte, il passera deux ans en Alaska dans l’armée de l’air, puis il reprend dans le Tennessee ses études universitaires qu’il ne terminera jamais. Sortis au cours des années 60 et 70, ses quatre premiers romans sont associés au genre ‘Southern gothic’, de la littérature d’horreur qui en Europe utilise des décors inquiétants, manoir et forêts profondes. Pour la version US, ce sera bayous, marécages, et plantations de coton abandonnées.

Ensuite, changement de genre avec trois romans western qui vont ponctuer chaque décennie : Méridien de sang en 1985. La trilogie ouverte en 1992 par De si jolis chevaux et en 2005, No Country for old men. Un an plus tard sort le poignant La route qui est un roman postapocalyptique. Les trois derniers cités ont fait l’objet d’adaptations au cinéma.