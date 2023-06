Cormac McCarthy, chroniqueur des Appalaches et du Far West, est mort à l’âge de 89 ans

C'est à cette époque que Cormac McCarthy part vivre à El Paso (Texas, sud), à la frontière mexicaine. Terre de violences et de trafics en tous genres, la région va profondément marquer son oeuvre. "Méridien de sang" (1985), premier opus de la "période Far West" de Cormac McCarthy, narre les aventures d'un jeune garçon dans la tourmente des années 1840, au moment où le Texas rejoint les Etats-Unis. Ce "western apocalyptique", où coulent des rivières de sang, est considéré par certains critiques comme son chef d'oeuvre. Les années 1990 sont celles de "La trilogie des confins", toujours sur fond de Far West: "De si jolis chevaux", "Le grand passage" et "Des villes dans la plaine".

Cormac McCarthy, à propos duquel son premier éditeur disait "nous n'avons jamais vendu un seul de ses livres" (aucun de ses cinq premiers ouvrages n'a dépassé 3.000 exemplaires), voit enfin ses tirages grimper à plus de 200.000 copies. Ce succès tardif est conforté par Hollywood. Ce sera d'abord "De si jolis chevaux", porté à l'écran en 2000 avec Matt Damon, puis "Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme" ("No Country for old men"), des frères Coen, qui décroche quatre Oscars en 2008.