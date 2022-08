Corinne Winters, couronnement de la soprano américaine comme Reine de Salzbourg

Donné sur la grande scène du Manège des Rochers, le spectacle aura été un des points forts de l’édition 2022 du célèbre Festival grâce à elle, mais aussi grâce au reste de la distribution (dont Evelyn Herlitzius en Kabanicha, ou David Butt Philips en Boris) et à l’extraordinaire direction musicale du chef tchèque Jakub Hrusa.

Splendide aussi, la mise en scène et la direction d’acteurs de Barrie Kosky, qui souligne la solitude de Kat’a en l’entourant de 200 figurants immobiles… dont 50 êtres vivants et 150 mannequins de chiffons plus vrais que nature.