Corinne Masiero, victime de discrimination dans sa jeunesse

L’actrice qui joue le rôle principal dans la série phare " Capitaine Marleau " s’est livrée dans une interview pour le magazine Politis : elle y relate les différentes discriminations, dont elle était l’objet de la part de " gosses de bourges " comme elle dit, qui la rabaissaient.

Pendant sa jeunesse, Corinne Masiero a vécu à Douai dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle raconte qu’elle a subi cette "prolophobie", comme elle dit, parce qu’elle avait un accent très caractéristique de la région vu que certains habitants y parlent en patois. " On m’a dit : "Ton accent, c’est sale. Ici, on parle correctement." Tu imagines la violence ? On n’est pas bien, d’où on vient ? J’avais 12 ans !” révèle le magazine. L’un de ses plus grands rêves étant plus jeune, c’était de faire de la danse ; celui-ci s’est vu très vite balayé après que sa professeure de danse l’a renvoyée car elle n’avait pas le bon costume.

Mais lorsqu’elle participe à son premier cours de danse, elle se rend très vite compte qu’il y a un certain décalage entre elle et les autres, qu’elle n’a pas " leurs codes ". " Autour de moi, j’entends que les filles n’allaient pas dans la même école que moi. (...) Elles me toléraient. Un bonjour, c’est tout. Je me suis rendu compte très tôt que je n’aurais jamais leurs codes " Elle ne s’habillait pas de la même manière qu’elles, elle n’avait pas les mêmes sujets de conversation que ces filles ni les mêmes références. " Ça, je l’ai pris en pleine gueule ! "