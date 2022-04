Corinne Masiero (Capitaine Marleau) nue à la cérémonie des César 2021 !

Un peu plus tard, l’actrice Corinne Masiero arrive sur scène pour remettre le prix du meilleur costume. Celle-ci ne passe pas inaperçue puisque l’actrice de Capitaine Marleau est vêtue d’un costume d’âne ensanglanté, qu’elle retire rapidement et sous lequel elle porte une robe rouge, ensanglantée elle aussi. Elle se met alors à retirer cette robe en précisant que "Celui-ci c’est le dernier costume, c’est 'qui veut la peau de Roger l’intermittent', parce que maintenant on est comme ça, tous nus !". On peut alors lire sur sa poitrine et son ventre "No culture, no futur". Elle se retourne et on peut lire dans son dos "Rends-nous l’art, Jean !", un message destiné au Premier ministre français Jean Castex, avant de conclure "C’est important un costume, on a l’air con quand on en a pas !"