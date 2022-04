Corinne Masiero (Capitaine Marleau) n’a pas la langue dans sa poche !

L’actrice de Capitaine Marleau connue pour son opinion de gauche et son franc-parler pense que : “Ce ne sont pas des bourgeois hétéros catholiques blancs de droite qui ont, seuls, le droit de dire ce qu’il faut récompenser en France”. Dans une interview accordée à Télérama elle explique qu'il est temps d’ouvrir le comité à plus de diversité afin de représenter le métier et la société .

Corinne Masiero évoque des pistes : "On ne peut pas juste changer de mecs et laisser faire que ça recommence. Pourquoi ne pas constituer un nouveau conseil d’administration avec uniquement des gonzesses, et pas toutes blanches ni âgées de 25 à 36 ans ? On a une richesse culturelle de dingue en France, il faut en tenir compte. Pourquoi ne pas constituer une direction de l’académie pour seulement un, deux ou trois ans et en changer ensuite les membres ? Surtout, il faut une transparence complète, sur tout."