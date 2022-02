Corinne Masiero à l’affiche de « Rroû », le prochain film de Guillaume Maidatchevzski

Ce samedi, un nouvel épisode de Capitaine Marleau, un meurtre par empoisonnement, un acteur de théâtre et un passé trouble…

Dans ce quatrième épisode, Capitaine Marleau doit résoudre le meurtre de Lily Terrier, une jeune femme assassinée au cyanure. Très vite, des lettres d’amour envoyées et rédigées par Frédérique Lefranc, acteur et metteur en scène du théâtre municipal, sont retrouvées. Celui-ci va bientôt jouer Othello, la tragédie de Shakespeare. On sent la jalousie et le drame pointer le bout de leur nez… Au fur et à mesure, l’enquête va révéler le passé trouble de Lily Terrier…

Et si Frédérique Lefranc et sa famille en savaient bien plus qu’ils veulent le faire croire ?

Du côté jardin au côté cour, en passant par la scène de crime, Capitaine Marleau va tout faire pour trouver l’assassin de ce meurtre.