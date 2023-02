Corinne Diacre peut-elle résister face à l’insoutenable pression de ses cadres en équipe de France?

Ce vendredi, Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont annoncé se mettre en retrait de l’équipe de France féminine de foot tant que le staff actuel, Corinne Diacre en tête, serait toujours en place. À quelques mois de la Coupe du monde et avec les affaires qui secouent déjà la FFF, le football français est à nouveau dans la tourmente.

Corinne Diacre, la patronne des Bleues dirigera-t-elle la sélection pour une deuxième Coupe du monde, cet été en Australie (20 juillet-20 août) ? La mise en retrait fracassante de la capitaine Wendie Renard et des deux attaquantes phares Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, vendredi, rebat les cartes au plus haut niveau du football féminin français.

Et avec la mise en retrait de Noël Le Graët, son plus grand soutien, la T1 de l’équipe de France est sur un siège éjectable. Nommée en 2017 et prolongée l’été dernier par le président de la Fédération Noël Le Graët jusqu’aux Jeux olympiques de Paris-2024, Diacre vit la crise la plus grave de son mandat à la tête des Bleues. Si elle n’est pas directement citée par les trois joueuses, elle est clairement visée.