Corine Pelluchon : « L’espérance, c’est la certitude que quelque chose est déjà là »

Corine Pelluchon est philosophe et professeur à l’université Gustave Eiffel, toutefois, dans son dernier essai L’Espérance, ou la traversée de l’impossible publié aux Editions Rivages, elle abandonne le ton professoral, s’adressant à la sensibilité des lecteurs et non plus seulement à leur raison. En effet, ce dernier essai, plus personnel que les précédents, s’enracine dans une expérience du désespoir vécue par l’autrice dans un contexte où le pire semble à notre porte, avec la montée des extrêmes, les guerres et la possibilité d’une guerre nucléaire, la déshumanisation croissante liée à notre utilisation des écrans, sans parler du défi climatique.