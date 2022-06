Corine Mullens n’est plus bourgmestre de Rochefort : le MR pointe son "fonctionnement individualiste" et son "manque de leadership"

"Dans un premier temps, nous avons voulu offrir une porte de sortie honorable à Corine Mullens, en annonçant qu’elle partait pour des raisons personnelles", avance aujourd’hui Lévi Delmail, conseiller communal et président de la locale MR "Comme elle a refusé cette option, alors nous devons expliquer les véritables raisons du remplacement." Et d’énumérer une liste de dysfonctionnements dans le chef de la bourgmestre faisant fonction, parmi lesquels : des retards réguliers à des réunions, une méthode de travail trop individualiste, un manque de disponibilité envers les citoyens et un manque de leadership. "Le manque de leadership, on le sent au niveau des projets et des subsides, où il y a un réel ralentissement" avance encore Lévi Delmail. Une médiation aurait lieu depuis septembre 2021 entre Mme Mullens et le Collège, mais sans succès.